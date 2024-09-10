بتوجيهات المشير حفتر.. القوات المسلحة تحقق انتصارات وتؤمن الجنوب

بتعليمات من المشير حفتر : نجاح قواتنا في تأمين الجنوب.

القضاء على العصابات : تطهير المنطقة من الإجرام والمخدرات.

دعم سكان الجنوب : تقدير كبير للجهود الأمنية المبذولة.

تفتيش وإدامة: استعداد دائم لتنفيذ الأوامر العسكرية.

تأمين الجنوب.. معارك شرسة وتضحيات عظيمة

في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها ليبيا، جاءت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، لبدء عمليات عسكرية واسعة النطاق بهدف تأمين الجنوب الليبي. وقد أسفرت هذه العمليات عن نجاحات كبيرة، حيث تمكنت قواتنا الباسلة من تطهير المنطقة من العصابات الإجرامية التي كانت تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار.

العمليات العسكرية ونتائجها

منذ بدء العمليات العسكرية في الجنوب، واجهت قوات الجيش معارك شرسة ضد العصابات المسلحة التي كانت تستخدم المنطقة كقاعدة لعملياتها الإجرامية. ومع ذلك، تمكنت القوات من القضاء على العديد من هذه العناصر، وتطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات التي كانت تستخدم لتمويل أنشطتهم. ولم تقتصر النجاحات على الجوانب العسكرية فحسب، بل حظيت القوات بدعم كبير من سكان الجنوب الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لحمايتهم وتأمين مناطقهم.

بتوجيهات المشير خليفة حفتر، القوات المسلحة الليبية تنجح في تأمين الجنوب، والقضاء على العصابات، وحظيت بدعم شعبي كبير، ما يعزز استقرار ليبيا.

الدوريات الصحراوية: حافظة الأمن والداعمة للشعب

كانت الدوريات الصحراوية التي نفذتها الكتيبة 177 مشاة التابعة لرئاسة أركان القوات البرية، تحت إشراف الفريق صدام حفتر، عنصرًا حاسمًا في نجاح العمليات. شملت هذه الدوريات مناطق واسعة في الجنوب، بما في ذلك بئر عبدالرحيم، الحسي، تناروت، ناهية، الطليعي، ووادي المر، إضافة إلى أجزاء متفرقة من الحمادة. وكانت هذه العمليات تهدف إلى تأمين تلك المناطق من أي مخاطر قد تهددها.

تفتيش دقيق واستعداد دائم

عقب انتهاء العمليات العسكرية وعودة القوات إلى ثكناتها، أجرت رئاسة أركان القوات البرية عمليات تفتيش دقيقة للوحدات العائدة، حيث تم إدامة الأسلحة وتنظيفها، إضافة إلى العناية بالآليات والقوة العمومية للأفراد. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استعداد القوات لتنفيذ أي أوامر جديدة قد تصدر في المستقبل.

الكتيبة 177 مشاة: دوريات ناجحة في المناطق الخطرة

برهنت الكتيبة 177 مشاة على قدرتها العالية في تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة وكفاءة. قامت هذه الكتيبة بتنفيذ دوريات صحراوية ناجحة في المناطق الخطرة، حيث تمكنت من الحفاظ على الأمن والاستقرار في تلك المناطق، مما يعزز الثقة في القوات المسلحة الليبية ودورها في حماية الوطن.

التضحيات والولاء: جنودنا البواسل نموذجًا للتفاني

لم تكن النجاحات العسكرية التي تحققت في الجنوب الليبي بدون تضحيات. فقد قدمت القوات المسلحة العديد من الشهداء والجرحى في سبيل حماية الوطن. هذه التضحيات تمثل تجسيدًا لولاء وعطاء الجنود البواسل، وتؤكد على مدى استعدادهم لتحمل المخاطر من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

الخلاصة

العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الليبية في الجنوب تمثل مثالًا حيًا على أهمية دور الجيش في حماية الأمن القومي. وبتوجيهات من المشير خليفة حفتر، أثبتت قواتنا قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، وتحقيق الانتصارات التي تعزز من استقرار الوطن.