السايح يبحث مع دي كارلو دعم العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24

التقى عماد السايح رئيس مجلس المفوضية وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري والوفد المرافق لهما، لبحث آخر التطورات في ملف الانتخابات.

التأكيد على دعم المفوضية للوصول للانتخابات

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية عضوي مجلس المفوضية أبوبكر مرده ورباب حلب.

وبحسب بيان المفوضية، بحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

من جهتها أشادت دي كارلو بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها لانتخابات المجالس البلدية، مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

دي كارلو تجتمع بلجنة 5+5 في بنغازي

وفي زيارتها لمدينة بنغازي، اجتمعت دي كارلو بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك لمناقشة القضايا الأمنية الملحة التي تواجه ليبيا، والتأكيد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف عام 2020 بين الأطراف الليبية.

وناقشت ديكارلو مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 سبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد القوات المسلحة تحت سلطة موحدة. أكدت ديكارلو على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تقدم في المجالات الأخرى. وخلال الزيارة لبنغازي التقت دي كالو مع ممثلين عن المجتمع المدني والقوى المدنية الفاعلة الشبابية بالمدينة حيث استمعت إلى التحديات التي يواجهونها.