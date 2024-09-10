الزادمة يتابع عمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالجنوب

أخبار ليبيا 24

اجتمع سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية مع رؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية والضبطية ، وعدد من الوحدات العسكرية وذلك لمتابعة الأمن الغذائي والدوائي بالمنطقة الجنوبية.

متابعة عمل جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية

وبحسب بيان الصفحة الرسمية للزادمة على فيسبوك، اطلع على التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية حول ضعف إجراءات التدقيق على توريدات المواد الغذائية والأدوية والحيوانات المستوردة، التي تدخل المنطقة الجنوبية وما يترتب على ذلك من أخطار تمس أمن المواطن وسلامته.

هذا وقد عرض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، وديوان وزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، المخالفات التي يتم ضبطها فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، والطرق والوسائل المُتّبعة للتخلص من النفايات والمخلفات الطبية وأوضاع السلخانات وأعمال الحجر الصحي للحيوانات، ومتابعة بيع المبيدات الزراعية والإجراءات التنفيذية لمكاتب الإصحاح البيئي.

حضر الاجتماع كل من، رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية المكلف والمستشار القانوني، ومستشار النائب للشؤون الإستراتيجية والسياسية، و عميد بلدية سبها ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومدير أمن سبها، إلى جانب عدد من المدراء بالقطاعات ذات العلاقة.

وأكّد الزادمة من جانبه على أهمية متابعة التراخيص والتوريدات الغذائية والدوائية ، وكذلك التصنيف التجاري من حيث أماكن المحال التجارية والصيدليات والسلخانات و شدد على ضرورة تنظيمها بشكل حازم ودقيق.

وحثّ جميع المسؤولين على أهمية المتابعة الدقيقة والعمل بشكل موسع وتوافقي وتغليب مصلحة المواطن وصحته وأمنه الغذائي والدوائي والمائي. ووجه الزادمة بضرورة تجهيز مختبر متكامل لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ودعمه بكافة المعدات والمواد التشغيلية، نظرا لأهميته في ضبط المخالفات وإجراءات السلامة.