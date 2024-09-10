الدبيبة يبحث مع السفيرة الكندية تعزيز التعاون في مجال التعليم

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا

كما تركز اللقاء على إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة مجالات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى كندا، إلى جانب توسيع فرص المنح الدراسية للطلاب الليبيين في الجامعات الكندية.

كما بحث الطرفان تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مجال التعليم، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير القدرات التعليمية.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ الدبيبة مع ستيفاني خوري، آخر التطورات السياسية الراهنة.

وتضمن اللقاء المنعقد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الوقوف على آخر التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مستدام.

وأكد الدبيبة على أهمية التعاون مع البعثة الأممية ودورها في دعم الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الليبي وسيادة المؤسسات الوطنية.

كما دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة وآمنة.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن النزاع حول المصرف المركزي يكشف أن حكومة الوحدة منتهية الولاية بقيادة الدبيبة لا تنوي التنحي عن السلطة ويبدو أن قادتها يعملون على إحكام سيطرتهم على المؤسسات الأخرى على غرار مؤسسة النفط.

وجاء تقرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تحليلاً لأسباب تنحية الكبير من منصبه، فبحسب التقرير عزم الدبيبة والرئاسي تنحية الكبير من منصبه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي لأنه سهّل الإنفاق وتعاون مع شرق البلاد.