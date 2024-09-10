الدبيبة يؤكد لخوري أهمية التعاون مع البعثة الأممية

بحثَ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، آخر التطورات السياسية الراهنة.

وتضمن اللقاء المنعقد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الوقوف على آخر التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مستدام.

وأكد الدبيبة على أهمية التعاون مع البعثة الأممية ودورها في دعم الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الليبي وسيادة المؤسسات الوطنية.

كما دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة وآمنة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ الدبيبة، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا

كما تركز اللقاء على إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة مجالات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى كندا، إلى جانب توسيع فرص المنح الدراسية للطلاب الليبيين في الجامعات الكندية.

كما بحث الطرفان تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مجال التعليم، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير القدرات التعليمية.