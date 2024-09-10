الأزمة المالية تتفاقم وسط صراع المصرف المركزي وتوقف النفط

الأزمة المالية في ليبيا تتفاقم وسط صراع المصرف المركزي وتوقف النفط

الصديق الكبير يقدم شكوى حول اقتحام وحدة المعلومات المالية.

محكمة استئناف بنغازي توقف تنفيذ قرارات الرئاسي بشأن المصرف المركزي.

توتر بين الرئاسي والمركزي حول إدارة المصرف وملفات غسيل الأموال.

الأزمات المعيشية تزداد بسبب توقف النفط وتدهور الاقتصاد.

في خطوة غير مسبوقة، شهدت ليبيا حادثة اقتحام لمقر وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، وهو ما أثار غضب الصديق الكبير، ودفعه إلى تقديم شكوى للنائب العام، الصديق الصور، محذرًا من أن التلاعب بالوثائق الموجودة في الوحدة يشكل خطورة جنائية كبيرة. هذه الوثائق تتضمن معلومات حساسة تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن شأن العبث بها أن يعرض أمن الدولة واقتصادها لمخاطر جسيمة.

وفقًا لمصادر مقربة، كانت عملية الاقتحام مدبرة من قبل عبد الفتاح الصغير غفار، المحافظ المكلف من قبل المجلس الرئاسي، بمساعدة عاصم الحجاجي وآخرين. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الرئاسي بطرابلس لإحكام قبضته على المصرف المركزي بعد رفض باقي السلطات في البلاد لهذه الإجراءات. وفي هذا السياق، كانت محكمة استئناف بنغازي قد قضت بإيقاف تنفيذ قرارات الرئاسي المتعلقة بتسمية المحافظ الجديد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

لم يكن الاقتحام الأخير إلا جزءًا من صراع أكبر يتفاقم منذ سنوات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس. هذا الصراع شهد تطورات متسارعة في الأشهر الأخيرة، مع تزايد محاولات الرئاسي لبسط نفوذه على المصرف، رغم رفض باقي السلطات في البلاد لهذه المحاولات.

تفاقم الأزمة المالية بـ ليبيا مع صراع على المصرف المركزي وتوقف النفط، مما يهدد الأوضاع المعيشية ويزيد من تعقيد الوضع السياسي.

عبد الفتاح عبد الغفار، المحافظ المكلف من الرئاسي، لم يكتفِ بالتلاعب بالوثائق السرية، بل أصدر توجيهات مباشرة لهيئة أمن المرافق والمنشآت بعدم السماح بدخول نجوى القمودي، رئيس قسم التعاون الدولي والوطني بوحدة المعلومات الليبية، إلى كافة مباني المصرف. هذه الإجراءات جاءت بعد أن قامت القمودي بإخطار وكيل ديوان المحاسبة حول محاولة غفار تحويل 20 مليون دولار من حساب المحفظة إلى شركة الأندلس للاستثمار السياحي، مما أثار شبهات حول هذه الصفقة.

الأزمة لم تقف عند حدود الصراع على إدارة المصرف المركزي فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع النفط الذي يعد الشريان الرئيسي لاقتصاد البلاد. التوترات بين الأطراف المختلفة أدت إلى توقف أكثر من نصف إنتاج النفط في ليبيا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل كبير. توقفت موانئ وحقول نفطية رئيسية، مما أدى إلى انخفاض دخل الدولة، وتفاقمت أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

الأوساط الليبية تترقب بشغف اجتماع ممثلي المجالس الثلاثة، الرئاسي والنواب والدولة، برعاية أممية، علّه يكون بداية النهاية لأزمة المصرف المركزي. فإعادة تشغيل النفط وإصلاح الأوضاع الاقتصادية باتت مطلبًا شعبيًا ملحًا، خاصة مع استمرار تراجع مستويات المعيشة وزيادة الأسعار في ظل ضعف الرواتب.

المصارف الليبية تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة وسط تعثر المحادثات

مع تعقد الأزمة السياسية واستمرار الصراع على المصرف المركزي، باتت المصارف الليبية تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة. هذه الأزمة تُضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل، مثل نقص الأوراق النقدية بالدينار والدولار. حتى من يملكون أموالاً في حساباتهم البنكية يواجهون صعوبات في سحبها.

ورغم إعلان حكومة أسامة حماد عن حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ، إلا أن المشهد السياسي ما زال غامضًا، ولم تُصدر مؤسسة النفط أي بيان واضح حول مصير الإنتاج. الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا حاليًا تعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد، وإذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة، فإن الأمور قد تتجه نحو مزيد من التدهور.