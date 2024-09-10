الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق وسقوط للأمطار بمناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24

أجواء معتدلة لهذا اليوم على معظم مناطق الشمال والوسط، ، فرصة سقوط أمطار جيدة على الحمادة والشويرف والقريات ومناطق الجفرة والهروج، مما يتسبب في جريان الأودية عليه أخذ الحيطة والحذر، وفقا لنشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني الأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر نهار اليوم على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على القريات، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و31 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



تتكاثر السحب اليوم على معظم المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على مناطق الخليج فيما حركة الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



بحسب الأرصاد الجوية السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم تكون جيدة إلى غزيرة على الحمادة والشويرف ومناطق الجفرة والهروج يصحبها خلايا رعدية، مما تسبب في جريان الأودية المحلية، علية يرجى أخذ الحيطة والحذر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة إلى نشطة السرعة بسبب السحب الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الواحات و السرير وتازربو والكفرة



تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم على مناطق الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.