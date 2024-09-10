ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

يواصل سعر الدولار ارتفاعه إذ بلغ 7.28 دينار، في آخر تعاملات للسوق الموازية، بعد أن كان سعره 7.23 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ارتفاعه إلى 7.90 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 9.30 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

واستقرت الليرة عند مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 2.37 دينار.

أسعار الذهب

سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 430 دينار، بعد أن كان سعره 425 دينار.

السوق الرسمية

بقي سعر الصرف في السوق الرسمية لدى المصرف المركزي عند 6.10 دينار للدولار شامل الضريبة، و4.80 دينار دونها.

تأزم الخلاف بين الأطراف المتصارعة

ولاتزال أزمة المصرف المركزي تلقي بظلالها على الأزمة الليبية، وتعمق الخلاف بين الأطراف المتنازعة، وتلقي بظلالها على كافة القطاعات بالدولة الليبية، حيث أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، توقف إجراءات توريد مشغلات غسيل الكلى، نظرًا لتأخر فتح الإعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

هذا وقد أعلن في وقت سابق مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي البدء في تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية الواردة إليه من المصارف التجارية التي كانت متوقفة.

وكان من المقرر أن تجتمع الأطراف المتنازعة برعاية البعثة الأممية خلال هذا الأسبوع، ولكن تعذر الاجتماع الذي يبدو توجد عوائق للتوافق على حل نهائي وجذري لأزمة المصرف المركزي.