اختتام منتدى التعاون الصيني الأفريقي

أخبار ليبيا 24

بعد أربعة أيام متواصلة اختتمت بجمهورية الصين الشعبية قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي رفيعة المستوى، وماصاحبها من فاعليات اقتصادية، ومحاور مختلفة، تهدف إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة بين دول الاتحاد الأفريقي والصين.

التوقيع على وثيقتي إعلان بكين

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، أبرز مخرجات منتدى التعاون الصيني الأفريقي التوقيع على وثيقتي إعلان بكين، بشأن التعاون؛ لتعزيز التحديث، وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى، وبمستقبلٍ مشترك في العصر الجديد، بالإضافة إلى خطة عمل بكين (2025-2027) لمنتدى التعاون «الصيني الأفريقي»، وقد أصدرت الأطراف المشاركة بيانًا مشتركًا، بشأن تعميق التعاون، في إطار مبادرات التنمية العالمية، وأكَّد البيان أن جميع الأطراف مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي في إطار مبادرة التنمية العالمية، والعمل بشكلٍ مشتركٍ على بناء مجتمع «صيني أفريقي» فعَّال، ذي مستقبلٍ مشتركٍ في العصر الجديد، وقد عمل كل من الطرفيْن معًا على استكشاف مسارات التحديث الخاصة بهما، وتعميق تنفيذ رؤية التعاون «الصيني الأفريقي» 2035.

كما شهد منتدى التعاون ارتقاء مهماً في العلاقة بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ضمن الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية سابقة مع جمهورية الصين الشعبية.

وكانت ليبيا من بين الدول الافريقية المشاركة التي وقعت على اتفاق إطاري مع جمهورية الصين الشعبية، للشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتسريع التصنيع والتحديث الزراعي؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحقيق التنمية المشتركة، بطريق التمرير، وشهد مراسم التوقيع حضور القائم بأعمال السفارة الليبية في الصين السيد خالد السائح، والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، السيد ليو جيان، ومستشار الوزير السيدة شذر الصيد، ومدير ادارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف والملحق التجاري بالسفارة الليبية بالصين نجيب ضو، وحضر جانب من قطاع الأعمال الليبي متمثل في رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي رشيد الصوان، ورئيس الجانب الليبي إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبو عبدالله، وفقا للبيان.