أوبك تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2024

خفضتْ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إذ توقعت زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، و2.2 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

يعودُ سبب هذا التعديل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تعدان من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم.

على الرغم من هذا التعديل، يبقى نمو الطلب أعلى من أدنى مستوى تاريخي بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا قبل جائحة كورونا.

وتمكنَ تحالف «أوبك+» من تفادي حدوث فائض نفطي خلال العام 2024؛ وذلك من خلال قرار مؤخر بتقليص الإنتاج لفترة أطول، إلا أن هذا الإجراء المؤقت لن يكون كافيًا لوقف تدفق العرض المتوقع للأسواق العالمية في عام 2025؛ حسب ما يراهُ مراقبون ومحللون اقتصاديون.

الجدير بالذكر أنَ تحالف «أوبك+» الذي يضمُ السعودية وروسيا كأعضاء رئيسيين، قد قرر تأجيل خطط زيادة الإنتاج لمدة شهرين؛ في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة، مما دفع بأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 14 شهرًا.

بدوره خفّض بنك «مورغان ستانلي» توقعاته بشأن أسعار خام برنت للمرة الثانية على التوالي؛ تزامنًا مع استمرار التحديات التي تواجه الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى وفرة الإمدادات في الأسواق، مما يزيد من الضغوط على الأسعار.

وأشار بنك «مورغان ستانلي» في تقريره الأخير إلى أن متوسط سعر خام برنت من المتوقع أن يصل إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 80 دولاراً؛ وتأتي هذه المراجعة الثانية استجابة لتزايد المؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الصين، إضافة إلى استمرار الإنتاج المرتفع من بعض الدول المنتجة، ما أدى إلى استمرار فائض الإمدادات.