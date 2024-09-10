أبو الغيط: الانقسام السياسي في ليبيا يزداد تعقيدًا

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من تزايد المخاطر الحربية في المنطقة، معبرًا عن أسفه لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا.

أبو الغيط وخلال كلمته ضمن الدورة العادية 162 على مستوى وزراء الخارجية، أكدَ أنَ الانقسام السياسي في ليبيا يزداد تعقيدًا، مع اتساع الهوة بين الشرق والغرب وتصلب المواقف، مما يعرقل جهود حل الأزمة.

كما دعا أبو الغيط جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار البناء، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد دعا كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، إلى جلسة حوارية تُعقد ي في مقر الجامعة العربية، الهدف من هذه الجلسة هو تيسير الحوار الليبي-الليبي.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن هذه الدعوة تعكس التزام الجامعة العربية تجاه ليبيا في هذا الوقت الحساس، وتهدف إلى مساعدة البلاد في الخروج من أزمتها المستمرة، والتي أثرت بشكل كبير على المواطن الليبي. وتدعو الجامعة إلى تجاوز المصالح الضيقة والتركيز على المصلحة العليا للبلاد.

وفي سياق متصل، كشف مراسلنا عن اجتماع ثلاثي منتظر برعاية جامعة الدول العربية بين عقيلة صالح، ومحمد تكالة، ومحمد المنفي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء تم تنسيقه في أنطاليا تحت رعاية تركية.

وفيما سبق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعمه لعملية التسوية السياسية في ليبيا وحث الأطراف المتحاربة على تجاوز الصعوبات التي تحول دون إجراء الانتخابات المقبلة.