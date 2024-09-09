«مورغان» يخفض توقعاته لسعر النفط مجددًا وسط تباطؤ عالمي

خفّض بنك «مورغان ستانلي» توقعاته بشأن أسعار خام برنت للمرة الثانية على التوالي؛ تزامنًا مع استمرار التحديات التي تواجه الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى وفرة الإمدادات في الأسواق، مما يزيد من الضغوط على الأسعار.

وأشار بنك «مورغان ستانلي» في تقريره الأخير إلى أن متوسط سعر خام برنت من المتوقع أن يصل إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 80 دولاراً؛ وتأتي هذه المراجعة الثانية استجابة لتزايد المؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الصين، إضافة إلى استمرار الإنتاج المرتفع من بعض الدول المنتجة، ما أدى إلى استمرار فائض الإمدادات.

وفي ظل هذه التحديات، يرى بنك «مورغان ستانلي» أن السوق النفطي قد يواجه صعوبات أكبر لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب خلال الأشهر المتبقية من العام؛ مما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم المتعلقة بالنفط، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.

ومن المتوقعِ ان يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا خلال العام المقبل 2025 في حال عدم تدخل تحالف أوبك بلس في خفض معدلات الإنتاج.

وبحسبِ توقعات مجموعة سيتي فإن لم يتخذ التحالف إجراءات إضافية لخفض الإنتاج وزيادة الإمدادات من الدول خارج التحالف، فإن سعر الخام سيتقلص إلى 60 دولارًا، الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض ومن المرجح أن تصل الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل، بحسب التوقعات.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.