مفوضية الانتخابات تكشف عن عمليات احتيال في انتخابات بعض البلديات

كشفتْ مفوضية الانتخابات عن وجود عمليات احتيال في بعض البلديات المستهدفة بالانتخابات، إذ تم تشكيل القوائم الانتخابية بأساليب غير نزيهة ومخالفة للمعايير المقررة.

جاء ذلك في إطار متابعة مفوضية الانتخابات لمرحلة تقديم طلبات الترشح، والتي أظهرت ممارسات تخرج عن إطار العدالة وتساوي الفرص، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية، بحسب البيان.

وأوضحت مفوضية الانتخابات أن هذه الممارسات تشمل التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقييد حقوق الترشح بأساليب تتنافى مع روح العملية الانتخابية.

كما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوض جهود إقامة مجالس بلدية تعبر فعلياً عن إرادة الناخبين.

في هذا السياق، أكدتْ مفوضية الانتخابات استعدادها لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية حقوق المترشحين والناخبين، ومنع أي محاولات لتقويض نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على مبدأ تداول السلطة بشكل سلمي وضمان أن تكون الانتخابات تعبيراً حقيقياً عن خيارات الشعب الليبي، بحسب البيان.

وفي الأثناء… أعلنت مفوضية الانتخابات أن إجمالي عدد البطاقات الانتخابية التي تم تسليمها بلغ 188.868 بطاقة، مما يمثل نسبة استلام تصل إلى 90٪ من إجمالي المسجلين.

وفقاً لبيانات المفوضية، بلغ عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية 132.368 ناخبًا، ما يعادل نسبة 89٪ من المسجلين.

أما على صعيد الناخبات، فقد استلمت 56.500 ناخبة بطاقاتهن، مما يمثل نسبة 92٪ من إجمالي المسجلات في سجل الناخبين.