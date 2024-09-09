حكومة الدبيبة تتابع أعمال الربط الإلكتروني بين عدد من الوزارات

أخبار ليبيا 24

تعمل أجهزة الدولة على أن تسهل خدماتها بجعلها أكثر تطوراً عن طريق إدخال التقنية، إذ عُقد، صباح اليوم في ديوان مجلس الوزراء لـ حكومة الدبيبة منتهية الولاية، اجتماع ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، وإدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، لمتابعة أعمال الربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات منحة الزوجة والأبناء.

العمل على صرف منحة الزوجة والأبناء

وبحسب بيان صفحة حكومتنا على فيسبوك، خصص الاجتماع، لمتابعة أعمال الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وكذلك بين مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لسهولة تنفيذ المنحة.

كما تابع الاجتماع إجراءات صرف الربع الثالث للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن 18 عاما، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18، بعد استكمال أعمال المطابقة من قبل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، وصرفها بداية الأسبوع المقبل.

واتُّفق خلال الاجتماع على ضرورة إعداد التسوية الدفترية الشهرية للحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بحساب المنحة، ودعم جهود لجنة التحول الرقمي بالوزارة، لتقديم خدمات ميسرة للمستفيدين، وفقا للبيان.

التجهيز للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

وفي سياق آخر منفصل، قدت اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، اجتماعها الثالث، في ديوان مجلس الوزراء، بحضور اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة المناشط المقترحة بالمنتدى واعتمادها، اعتُمد 29 أكتوبر موعداً رسمياً لانطلاق أعمال المنتدى في العاصمة طرابلس، الذي يهدف إلى مناقشة عدة مواضيع أهمها مجالات إنتاج زيت الزيتون والصيد البحري والتعدين والصناعات النفطية المتوسطة والتدريب الفني والبحث العلمي.