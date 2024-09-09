حكومة الدبيبة تبحث تطوير اللوائح التنظيمية في مجال التخطيط الحضري

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عقد محمد بن نجي مدير إدارة التخطيط الحضري المكلف بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعًا موسعًا مع إدارات التخطيط الحضري في بلديات (عين زارة، وجنزور، وغريان) وذلك لمناقشة ومراجعة اللوائح الاسترشادية المعتمدة في مجال التخطيط الحضري.

التأكيد على تحديث اللوائح الاسترشادية للتخطيط

وبحسب بيان الوزارة تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، التأكيد على أهمية تحديث هذه اللوائح بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، لضمان تحسين جودة التخطيط والالتزام بالمعايير الحديثة وسبل تطوير اللوائح التنظيمية في مجال التخطيط الحضري، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المنطقة.

وأوضح مدير إدارة التخطيط بالوزارة بأن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين إدارات التخطيط الحضري المختلفة، وتبني سياسات وإجراءات موحدة لتحسين جودة التخطيط الحضري في ليبيا، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع أفضل الممارسات .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة لائحة تنظيم لوحات الإعلان الاسترشادية و الرخص، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص وتحديثها لضمان تسريع العمليات وتبسيطها.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه كل بلدية في مجال التخطيط الحضري، وسبل التغلب عليها والتركيز على أهمية تحديث اللوائح الاسترشادية لتنظيم الرخص والبناء واللجان المعمارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وفقا للبيان.

والتخطيط الحضري الذي توليه وزارة الحكم المحلي أهمية، يعني التّخطيط الحضريّ والتّصميم وتنظيم استخدامات الفضاء بالاعتماد على اهتمامات هندسيّة، ومعماريّة، واجتماعيّة، وسياسيّة، حيث يتضمّن التّخطيط الحضريّ تحديد الأهداف، وجمع البيانات، وتحليلها، والتّنبّؤ.