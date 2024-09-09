حكومة الدبيبة بمناسبة إعلان سرت: ليبيا ستستمر بالمشاركة في تطوير العمل القاري الأفريقي

أخبار ليبيا 24

يصادف التاسع من سبتمبر الذكرى 25 على إعلان سرت لتأسيس الاتحاد الأفريقي، في 9 سبتمبر 1999، وبهذه المناسبة أصدرت وزارة الخارجية بـ حكومة الدبيبة بياناً تؤكد في على أن الملكية والحلول الأفريقية هي السبيل الوحيد لاستدامة النجاحات التي تحققت على الصعيد القاري والتي تتطلب التنسيق والتعاون أكثر من أي وقت مضى.

التأكيد على أهمية الاتحاد الأفريقي

وأوضح البيان أن “يمثل إحياء الرغبة وإرادة الدول الأفريقية في إحداث تحول استراتيجي في طبيعة المنظمة القارية وهياكلها وأجهزة صنع السياسة فيها، بما يمكنها من حشد الجهد والموارد والعمل وتوحيد المواقف المشتركة من أجل وحدة القارة وتكاملها”.

وتابع البيان حول تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي “أعطى دفعة سياسية بارزة للقارة الأفريقية”، حيث جرى إطلاق واعتماد العديد من الاستراتيجيات والمبادرات القارية التي ساهمت في تنفيذ الإرادة السياسية والتوجه القاري الوارد في إعلان سرت.

وأوضحت أن “سلم الإنجاز ومؤشرات العمل من أجل رفعة القارة ورفاهية شعوبها يستمر في تصاعد واعد وإيجابي”، وأشارت الخارجية حول الاتحاد الأفريقي “توثيق التكامل وجعل القارة كيانًا مستقلاً سياسيًا وماليًا واقتصاديًا لديه القدرة على معالجة التحديات التي تواجه القارة، ولديه الأدوات للمساهمة في التعددية الدولية والمشاركة الفاعلة في مساراتها وتقديم الرؤية النابعة من الحرص على مصالح القارة على الساحة الدولية”.

وأكدت الخارجية في ختام البيان على أن ليبيا، ومن خلال عضويتها في الاتحاد الأفريقي، ستستمر بالمشاركة في تطوير الآليات والسبل وتقديم المقترحات والمبادرات التي تسهم في تطوير العمل القاري.