ثلاث دول كُبرى تدعم جهود خوري للتوصل إلى حل لأزمة المركزي

أعربتْ سفارات ثلاث دول كُبرى وهي فرنسا وبريطانيا وأمريكت في بيان مشترك؛ عن دعمها التام لجهود ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، في مساعيها لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة المصرف المركزي.

ودعا البيان المُشترك جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاقات ضرورية لاستعادة استقرار وسلامة المؤسسات المالية في ليبيا، محذرًا من أن الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في خطر.

كما أشار إلى أن ليبيا بحاجة ماسة للحفاظ على مكانة مصرفها المركزي على الصعيد المالي الدولي.

ووجهت السفارات إشادة بدور الأمم المتحدة في ليبيا، داعية كافة الأطراف إلى العمل بشكل جاد للوصول إلى اتفاقيات مستدامة تتعلق بتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل لصالح جميع الليبيين، مؤكدًز على أهمية تجنب أي تصرفات أحادية قد تزيد من تأزم الوضع، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات بناءة لتهدئة الأوضاع المتوترة.

وفي وقتٍ سابق… حثت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أهمية تشكيل حكومة موحدة في البلاد.

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها لجهود الوساطة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن الأزمة الراهنة تمثل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الليبي وأمن البلاد.

كما حذرت الخارجية الفرنسية في بيانٍ من المخاطر التي قد تواجه ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين. كما نبهت إلى أن العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية قد تتضرر إذا لم يتم حل الأزمة.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.