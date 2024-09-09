المنفي وديكارلو يبحثان دعم الاستقرار والتوافق في ليبيا

بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع روز ماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، إلى جانب جهود المجلس الرئاسي لدفع العملية السياسية قدمًا، بحسبِ ما جاء في منشورٍ للمكتب الإعلامي للمنفي.

وأكدت ديكارلو خلال اللقاء المنعقد في طرابلس على أهمية تعزيز العمل المشترك لحث جميع الأطراف الليبية على الالتزام والمشاركة في التوصل إلى حلول توافقية، تسهم في تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد، معربةً عن دعم الأمم المتحدة لجهود المنفي، ومشيدة بخطواته المتوازنة التي تهدف إلى إحلال السلام الشامل في ليبيا، بحسب نص المنشور.

من جانبه، شدد المنفي على التزامه بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا على الشراكة في تعزيز الملكية الوطنية للحلول، وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وأوضح المنفي أن هذه الجهود تأتي بهدف تعزيز الاستقرار والوصول إلى الانتخابات المنتظرة، مما يعزز فرص البلاد نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ منفصل، شارك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (فوكاك) في الصين.

وبحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي يعدّ المنتدى الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية؛ منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأفريقية.

كما يسعى القائمون على المؤتمر الدولي إلى تعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة والوقوف ضد التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي.