السيسي وبوريل يبحثان سبل إيقاف إطلاق النار في غزة

أخبار ليبيا 24

تتواصل الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النارة في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وفي هذا الصدد التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وذلك لمناقشة آخر التطورات بالملف الفلسطيني والعلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.

مناقشة الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية “الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، إذ يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين”.

ومن المقرر أن يزور بوريل معبر رفح من الجانب المصري ولقاء ممثلي وكالات الإغاثة الدولية العاملة هناك والتي تواجه تحديات كبيرة لتقديم المساعدات للنازحين في المخيمات.

وسيزور بوريل لبنان، حيث تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والدول المحيطة مع قرب مرور عام على بدء الحرب في غزة.

هذا وقد أمر الإحتلال الإسرائيلي إخلاء مناطق عدة في شمال غرب قطاع غزة حيث يواصل هجومه ضد حركة حماس.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب.

هذا وقد وطلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من الدول التحرك بشأن ما وصفه بـ”التجاهل الصارخ” من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.