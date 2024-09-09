السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

أخبار ليبيا 24

تسعى المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة في الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، وستعقد قمة الذكاء الاصطناعي غدا الثلاثاء في الرياض، بمشاركة 456 متحدثاً من 100 دولة، و32 ألف زائر محلي ودولي، كما ستشهد توقيع 70 اتفاقية.

الذكاء الاصطناعي لخير البشرية

وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، تعتبر القمة فرصة مهمة للمهتمين ومتتبعي آخر التطورات بهذا المجال الحيوي الذي يشكل مستقبل العالم.

تناقش القمة 5 مجالات، وهي: الخوارزميات وأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة التي تُستخدم في تلك الخوارزميات، والبنية التحتية والمعالجات المتقدمة، والقدرات البشرية، والسياسات والتنظيمات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبد الله الغامدي، إن عدد المسجلين لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بلغ 32 ألفاً، وإنها ستضم نحو 456 متحدثاً من 100 دولة، فيما أفصح عن توقيع 70 اتفاقية.

وأشار في تصريحات صحفية أنه سيتم “إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على هامش القمة، بعد أن أقرَّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورته الـ42 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح المركز في الرياض صفة مركز دولي من الفئة الثانية”.

150 جلسة حوارية وورش عمل

والجدير بالذكر تضم القمة 150 جلسة حوارية وورشة عمل يستعرض خلالها المتحدثون أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وستناقش القمة موضوعات جمّة منها: الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي، وتكامل العلاقة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، والعلاقة بين البيانات والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المعالجات والبنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على نمو المدن الذكية.