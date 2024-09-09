الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفعَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية بشكلٍ طفيف مقارنة بجلسة التداولات السابقة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 7.23 دينار، بعد أن سجل فيما سبق مستوى 7.20 دينار.

فيما بقي سعر صرف اليورو مستقرًا عند 7.83 دينار، دون تغيير يُذكر، وكذلك الحال بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي حافظ على قيمته عند 9.20 دينار.

كما شهد سعر كسر الذهب من عيار 18 ارتفاعًا طفيفًا إلى 425 دينار، مقارنة بسعره السابق الذي كان 422 دينار.

أما حوالات تركيا فقد ارتفعت إلى 7.28 دينار مقابل 7.25 دينار سابقًا، كما زادت حوالات دبي إلى 7.29 دينار بعد أن كانت 7.26 دينار.

في المقابل، لم تشهد الليرة التركية والدينار التونسي أي تغييرات، حيث استقرت الليرة عند 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 2.37 دينار.

وفي سياق التحذيرات من استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على قيمة العملة المحلية… حثت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أهمية تشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما حذرت الخارجية الفرنسية في بيانٍ من المخاطر التي قد تواجه ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية