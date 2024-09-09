الأهالي يهددون بإغلاق محطة أوباري احتجاجاً على أزمة انقطاع الكهرباء

أخبار ليبيا 24

يعيش الليبيون أزمة خانقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة الأمر الذي جعل محتجين من أهالي مدينة أوباري التهديد بإغلاق محطة أوباري الغازية، في حال عدم حل أزمة انقطاع التيار في المدينة التي تصل لمدة تزيد على ست ساعات يوميا.

احتجاج أهالي أوباري

وخلال البيان الذي خرج به الأهالي في فيديو مصور، أمهلوا الشركة العامة للكهرباء 72 ساعة لحل الأزمة،

ووفقا لبيان الأهالي أوضحوا أن المدينة تحتاج فقط إلى 40 ميغاوات يوميا من إنتاج المحطة، مشيرين إلى أن المواطنين سيضطرون إلى إيقاف المحطة بالطرق السلمية المتاحة لهم.

ومن جانبه ناشد أحمد ماتكو عميد بلدية أوباري، رئيس شركة الكهرباء محمد المشاي التدخل بصورة عاجلة، مشددا على أن المجلس البلدي لن يتحمل المسؤولية عن هذه المشكلة، مؤكدا “سبق أن نبهنا إلى أن هناك احتقانا في الشارع ومشكلات كبيرة يعاني منها الناس ووجهنا نداءات إلى كل الجهات”.

واحتج كذلك أهالي مدينة غريان، من داخل الشركة العامة للكهرباء بالمدينة، وطالبوا الشركة بالمساواة في مسألة طرح الأحمال.

ومن جانبها، راسلت الشركة العامة للكهرباء مكتب النائب العام، وتشكو فيها من النقص الحاد للوقود لتشغيل محطات الشركة، حذرت الشركة من أن هذا النقص قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قدرة توليد الطاقة الكهربائية، مما يهدد استقرار الشبكة العامة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

إلا أنه ردت المؤسسة الوطنية للنفط على إدعاءات شركة الكهرباء وأكدت على انتظام عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقًا.