الأرصاد: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقعات مركز الأرصاد الجوية تشير إلى تراجع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من ظهر اليوم على مناطق الشمال الغربي، إذ تشهد هذه المناطق تكاثرًا في السحب مع احتمالية سقوط أمطار رعدية غزيرة على مناطق مثل القريات وبعض مناطق الجبل وجنوب بني وليد، مما قد يؤدي إلى جريان الأودية، ما يستدعي توخي الحذر، بحسب الأرصاد.

المناطق «الممتدة من رأس اجدير حتى سرت، بما في ذلك سهل الجفارة وجبل نفوسة»

تتكاثر السحب بدءًا من بعد ظهر اليوم، وتترافق مع أمطار قد تكون غزيرة في مناطق مثل القريات ونالوت وما جاورها، وصولًا إلى يفرن ومزدة وجنوب ترهونة وبني وليد، الأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية، ما يزيد من احتمالية جريان الأودية المحلية، والرياح في هذه المناطق ستكون متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة، لكنها تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، مع تسارع بسبب الخلايا الرعدية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، مع تراجع ملحوظ اعتبارًا من اليوم ويوم الغد.

أما في المناطق الممتدة من «الخليج إلى سهل بنغازي حتى أمساعد»

فستشهد تكاثرًا للسحب يوم الغد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، وخاصة على مناطق الخليج، والرياح ستكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، بسرعة خفيفة إلى معتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، مع توقع انخفاضها يوم الغد.

في المناطق الجنوبية مثل «الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة»

ستكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها مساءً، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة على الحمادة والشويرف ومناطق الجفرة والهروج، مع عواصف رعدية تؤدي إلى جريان الأودية المحلية، والرياح ستكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، بسرعة خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، مع انخفاض متوقع يوم الغد على مناطق الحمادة وغدامس وهون.

في مناطق الواحات مثل «السرير وتازربو والكفرة»

ستتكاثر السحب بين الحين والآخر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية، مع تراجع ملحوظ يوم الغد على مناطق الواحات، بحسب الأرصاد.