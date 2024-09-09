إيطاليا تتجه نحو بناء مفاعلات نووية صغيرة

في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا بعد حظر دام لعقود على استخدام الطاقة النووية؛ كشفتْ وكالة بلومبيرغ عن عزم الحكومة الإيطالية إجراء محادثات أولية مع شركات «أنسالدو نوكليار» و«إينيل» و«نيوكليو»؛ لبناء مفاعلات نووية صغيرة.

وبحسبِ ما أكدهُ وزير الصناعة، أدولفو أورسو، خلال منتدى «أمبروسيتي» فإن الحكومة تعتزم تأسيس هذا الكيان الجديد بالتعاون مع شركاء تكنولوجيين أجانب، مما سيتيح لإيطاليا إنتاج الطاقة النووية المتقدمة قريبًا، بحسبِ قوله.

يذكر أن «أنسالدو نوكليار» التابعة لشركة «أنسالدو إنيرجيا»؛ تعمل في تطوير المحطات النووية والتكنولوجيا المرتبطة بها، بينما تركز «نيوكليو» على تطوير وحدات صغيرة تعمل باستخدام النفايات النووية المعاد تدويرها. أما «إينيل» الشركة العملاقة في قطاع الطاقة والمملوكة للدولة، فستلعب دورًا حيويًا في أي خطة مستقبلية بهذا الشأن.