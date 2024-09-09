أسعار النفط تنتعش وتعوض الخسائر

حققتْ أسعار النفط في جلسة اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن كانت قد تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

ويعزو خبراء الاقتصاد هذا التعافي من خسائر أسبوعية كبيرة دفعت العقود الآجلة نحو مستويات تشبع بيعي؛ لترقب المستثمرين صدور ثلاثة تقارير هامة هذا الأسبوع من منظمة أوبك، إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة الطاقة الدولية، والتي قد تسلط الضوء على التوقعات المستقبلية للطلب العالمي على النفط.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 72 دولاراً للبرميل في حين بلغ سعر الخام الأمريكي 68 دولاراً.

وكانت أسعار الخام قد سجلت انخفاضًا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مع تزايد الأجواء التشاؤمية في الأسواق العالمية.

وفي السياق الروسي، حققتْ صادرات النفط الخام من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا ارتفاعًا ملحوظًا منذ بدء سبتمبر الحالي.

ووفقًا لبيانات روسيا: سجلت الإمدادات اليومية إلى سلوفاكيا زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 18300 طن خلال الأيام الأربعة الأولى من سبتمبر، في حين انتعشتْ الإمدادات اليومية إلى المجر إلى 9300 طن مقارنة بـ 5500 طن في أغسطس.

وبحسبِ بيانات روسيا، جاء هذا الانتعاش بعد أن حلت شركة تاتنفت وغيرها من المنتجين الروس محل إمدادات لوك أويل، التي توقفت بعد فرض كييف قيوداً صارمة عليها بسبب التدخل العسكري الروسي، مما أدى فعلياً إلى منع لوك أويل من استخدام الأراضي الأوكرانية لنقل النفط منذ بداية الصيف.

وفيما سبق… أكد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي أنّ بلادهُ تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز العالمية، على الرغم من العقوبات والعوائق التي تواجهها.