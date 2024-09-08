معهد واشنطن: نستبعد عودة العلاقات بين المركزي والبنوك الدولية

استبعدَ معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عودة العلاقات بين المصرف المركزي الليبي والبنوك العالمية إلى طبيعتها في المستقبل القريب.

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، نشر مقالًا تناول فيه تطور الصراع في ليبيا، موضحًا أن المعركة لم تعد تدور حول الأسلحة وساحات القتال، بل انتقلت إلى صراع داخل المؤسسات المالية للسيطرة على الموارد النفطية الهائلة في البلاد.

ووفقًا للباحث بن فيشمان، فإن النخب غير الشرعية التي تتحكم في المشهد الليبي تدفع البلاد نحو مزيد من الاضطراب لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأوضح فيشمان أن الصراع الحالي يتركز حول السيطرة على المؤسسات المالية، مثل المصرف المركزي، وموارد النفط، بدلًا من اندلاع حرب أهلية جديدة بين الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي والأمني في ليبيا معرض لخطر كبير إذا لم يكن هناك تدخل دولي فعال يستغل الأزمة المالية الراهنة، مؤكدًا أنّ حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن المصرف المركزي، فإن الفوضى قد تستمر.

بدورها ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن البنوك في الخارج، بناء على نصيحة الخزانة الأمريكية، ترفض التعاون مع البنك المركزي الليبي حتى يتم تحديد الجهة التي ستديره بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى خروج ليبيا من النظام المالي العالمي، مما سيصعب عليها تأمين السلع الأساسية، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وأضافت الصحيفة أن موظفي القطاع العام وعناصر بعض التشكيلات المسلحة تلقوا رواتبهم عن شهر أغسطس، لكنهم غير واثقين من الحصول على رواتبهم في الأشهر المقبلة، مما يزيد من القلق حول الوضع المالي في البلاد.

من جهتهِ فنّدَ مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكدا أنّ هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، موضحًا أنَ هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.