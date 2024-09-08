ليبيا تقدم ملفها لاستضافة البطولة العربية لمنتخبات كرة الطاولة لعام 2025

أخبار ليبيا 24

أعلن عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقديم ملف ليبيا لاستضافة البطولة العربية لمنتخبات كرة الطاولة لعام 2025.

تنافس الدول العربية لاستضافة البطولة

جرى تقديم الملف خلال الاجتماع العام للاتحاد العربي لكرة الطاولة، والذي قدمه من قبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة، يهدف هذا الترشح إلى تعزيز مكانة ليبيا الرياضية على الساحة العربية، وإبراز قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى، كما يأتي في إطار جهود الاتحاد الليبي لكرة الطاولة لتطوير اللعبة في ليبيا ودعم الرياضيين الليبيين.

هذا وقد رحب الاتحاد العربي لكرة الطاولة، بتقديم ليبيا لترشحها لاستضافة البطولة المزمع إقامتها العام القادم، وأكد الاتحاد العربي على أهمية هذه البطولة في تعزيز التعاون والوحدة بين الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع، قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة بتكريم السفير عبدالمطلب ثابت تقديرا لدعمه المتواصل للرياضة الليبية، ولجهوده في الترويج لملف استضافة البطولة العربية.

ويترقب المترشحون لاستضافة نسخة 2025، إعلان النتائج التي ستكون خلال الفترة القادمة، حيث تتنافس عدة دول عربية على استضافة هذا الحدث الرياضي الهام.

وفي سياق آخر منفصل، أنهت لجنة الحكام العامة ملتقى الحكام الدوليين وحكام النخبة الذي استمر لمدة خمسة أيام في مدينة طرابلس، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

و قدم المحاضرون الدوليون خبراتهم للحكام، وتناولوا التعديلات الجديدة لقوانين اللعبة وأثرها على قرارات الحكام.

كما جرى استعراض تقنيات التحكيم بالفيديو «VAR» وكيفية استخدامها بشكل فعال في المباريات، مع تقديم حالات دراسية من مباريات حقيقية لتعزيز فهم هذه التقنيات.