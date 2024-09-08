قصة معاناة بين خسائر السيول وتجاهل الوعود | الجزء الأول

حامد سعيد محمد مجيد الغيثي، أحد سكان منطقة القبة في الجبل الأخضر، يحدثنا عن تفاصيل ليلة الحادي عشر من سبتمبر، تلك الفاجعة التي قلبت حياة الليبيين رأسًا على عقب، إذ لم يكن يدرك أن تلك الليلة ستكون بداية لمعاناة طويلة من الإهمال والتهميش وغياب الحقوق..

وفي تفاصيل ليلة فاجعة دانيال وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة، اجتاحت السيول منزله فجأة، المياه لم تترك له وقتًا للتفكير؛ تدفقت بسرعة وحطمت كل ما في طريقها.

يقول حامد لوكالتنا: خسرت عائلته كل شيء: المنزل، الأموال التي المخّرة على مدار سنوات، ومبلغًا تجاوز 17 ألف دينار، فضلاً عن ممتلكات شخصية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دينار.

غياب العدالة

رغم أن حامد وعائلته نجوا بأعجوبة، إلا أن خسائرهم المادية كانت فادحة، لجان الحصر زارته عدة مرات، مختار المحلة والمسؤولون جمعوا أسماء المتضررين، وتواصلوا معه أكثر من مرة، لكن رغم كل هذه الزيارات والوعود، لم يُعوَّض عن خسائره حتى بعد مرور قرابة عام عن فاجعة دانيال.

ويتحدث حامد لوكالتنا مستغربًا: لا أعلم لما لم يتم تعويضي حتى هذه اللحظة رغم أنني طالبت بحقوقي كافة، ودأبت على جمع الشهود لتصديق شهادتي بأنني من المتضررين كما أن منزلي المغطى بالطمي والحجارة خير شاهدٍ ودليلّ

اتهامات وفساد مستشري

الواقع أصبح أكثر مرارة مع مرور الوقت، فبينما حصل بعض جيرانه على تعويضات بلغت 50 ألف دينار، بقي منزله شاهدًا على الكارثة، مغطى بالطمي والوحل، وزادت الأمور تعقيدًا بعد اتهاماته بأن بعض العائلات التي لم تتضرر تلقت مساعدات، مما أثار تساؤلات حول فساد لجان الحصر وتوزيع المساعدات، على حد قوله.

إذ اتهمَ حامد خلال حديثه لوكالتنا اللجان بالفساد وتغييب المصلحة العامة وتهميشه وعدم صرف مستحقاتِ تعويضه، وعوضًا عن ذلك منحت اللجان بعض العائلات الأخرى التي لم تتضرر قط، التعويضات اللازمة والتي بلغت قيمتها خمسين ألف دينار ليبي، مستغربًا من الأسباب وراء تهميشه وإقصائه.

بين الأمل والخيبة

اليوم، حامد يعيش في منزل مستأجر مقابل ألف دينار شهريًا، بينما منزله المدمّر ينتظر الوعود التي لم تتحقق، ورغم تواصله مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية للمطالبة بحقه، إلا أن المماطلات والبيروقراطية ما زالت تمنعه من الحصول على أي تعويض، كان هذا الجزء الأول من حكاية السيد حامد سعيد محمد مجيد الغيثي، أحد سكان منطقة القبة في الجبل الأخضر، والتي تحدث فيها بألم وحسرة عن تهميشه وإقصائه من التعويضات التي صرفت للأهالي المتضررين جراء فاجعة دانيال، ولمعرفة بقية الحكاية، تابعوا معنا تفاصيل الجزء الثاني والأخير من قصة السيد حامد، فهل ستلقى مُطالباته آذانًا صاغية وتنظر الجهات المختصة في مطالبه وحاله التي يرثى لها؟ أم أن مطالباته ستبقى معلقة لتعمّق من مأساته وفداحة خسارته… هذا ما سنعرفه في الجزء المقبل.