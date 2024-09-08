سالم جحا: حكومة الدبيبة أفسدت حياة الليبيين والمصير الوطني

سالم جحا يصف حكومة الدبيبة بالفساد والفرقة

مصراتة تدفع ضريبة السيطرة على ليبيا أكبر من 17 فبراير

جحا: سلوكيات الحكومة نُسبت ظلمًا إلى مصراتة

الدعوة لتشكيل حكومة جديدة تجمع الليبيين تحت راية واحدة

شهدت مدينة مصراتة اجتماعا موسعا ضم أبرز شخصيات المدينة. كان محور هذا الاجتماع مناقشة الوضع السياسي الراهن في ليبيا، خاصة في ظل استمرار حكومة الدبيبة في السلطة، رغم انتهاء ولايتها القانونية.

لم يتوانَ سالم جحا، القائد العسكري لثوار مصراتة، عن توجيه انتقادات شديدة اللهجة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن هذه الحكومة قد أفسدت حياة الليبيين وأثارت بينهم الفرقة والاختلاف. جحا أكد أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وعدت بها، بل على العكس، ساهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

ركز جحا في تصريحاته على الدور الذي لعبته مدينة مصراتة في دعم وتمكين حكومة الدبيبة من السيطرة على مفاصل الدولة. وأوضح أن المدينة دفعت ضريبة كبيرة لتحقيق هذا الهدف، وهو ثمن اعتبره جحا أكبر بكثير مما دفعته مصراتة خلال ثورة 17 فبراير. فبينما كانت المدينة تتوقع أن يكون دعمها للحكومة دافعاً لتحقيق الاستقرار والنمو، وجدت نفسها في مواجهة تداعيات سياسات حكومية فاشلة حملت المدينة وحدها تبعاتها.

سالم جحا ينتقد حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى فسادها وتسببها في الفرقة بين الليبيين. أكد أن مصراتة دفعت ثمناً باهظاً، داعيًا لتشكيل حكومة جديدة توحد البلاد.

وأشار جحا إلى أن الحكومة الحالية قد نسبت ظلمًا إلى مصراتة العديد من السلوكيات الفاسدة، وهو ما أضر بسمعة المدينة على الصعيد الوطني. وأوضح أن مصراتة، التي كانت دائماً في صف الوطن، تجد نفسها الآن مضطرة للدفاع عن نفسها أمام اتهامات لم تكن جزءاً منها. هذا الوضع، وفقاً لجحا، يعكس مدى تفاقم الأزمة التي تعاني منها البلاد في ظل استمرار هذه الحكومة في السلطة.

تطرق جحا أيضاً إلى موضوع سيطرة عائلة الدبيبة على مفاصل الحكومة، حيث وصف الحكومة الحالية بأنها حكومة “العائلة”. وأشار إلى أن هذه العائلة قد أفسدت البلاد في مختلف المجالات، محولة السلطة إلى أداة لخدمة مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب الليبي. هذا الوصف يعكس حالة من الاستياء العام تجاه الحكومة، ليس فقط في مصراتة، بل في كافة أنحاء البلاد.

الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة:

في ختام كلمته، دعا جحا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة تمثل جميع الليبيين، بهدف بناء دولة قوية ومستقرة تجمع الجميع تحت رايتها. وأكد أن الوقت قد حان للتخلص من الحكومة الحالية التي أصبحت عائقاً أمام تحقيق تطلعات الشعب الليبي. هذه الدعوة، التي تأتي من قائد عسكري يحظى باحترام واسع في مصراتة، تعكس رغبة ملحة في تغيير الوضع الراهن والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني.

خاتمة:

يبدو أن مصراتة تقف الآن على مفترق طرق. فعلى الرغم من أنها كانت دائماً في طليعة المدن الداعمة للعملية السياسية في ليبيا، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن المدينة قد بدأت تفقد ثقتها في الحكومة التي دعمتها يوماً ما. التصريحات الأخيرة لسالم جحا تمثل نقطة تحول في الموقف السياسي لمصراتة، وتؤكد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في المسار السياسي للبلاد. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد تجد ليبيا نفسها أمام مرحلة جديدة من الصراع الداخلي، لكن هذه المرة قد تكون مصراتة هي المحرك الرئيسي لهذا التغيير.