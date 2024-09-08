رئيس الحكومة الليبية يلتقي ممثلي شركة (يان.دو.نول) البلجيكية لبحث المشاريع التنموية

أخبار ليبيا 24

التقى أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية بمقر رئاسة مجلس الوزراء بممثلي مجموعة شركات يان دو نول Jan De Nul البلجيكية المتخصصة في المشاريع البحرية، وذلك لمناقشة المشاريع التنموية التي من الممكن أن تعمل عليها الشركة في البلاد.

الاستماع للمشاريع المقترحة من الشركة البلجيكية

وبحسب بيان الحكومة الليبية، الاجتماع تم بحضور المهندس أبوالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والدكتور الصديق خليفة حفتر، افتتحه رئيس الحكومة بالترحيب بالحاضرين والثناء على قدرات الشركة البلجيكية وسمعتها الحسنة في مجالات المشاريع البحرية بمختلف أنواعها مرحباً بمساهمتها في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشهدها ليبيا ضمن الخطة التنموية الشاملة وغير المسبوقة.

كما تحدث في الاجتماع المهندس بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، وبدوره رحب بالضيوف والحاضرين، وأثنى على الشركة وإمكانياتها الفنية والتقنية متمنياً مشاركتها في أعمال الإعمار والتنمية في ليبيا، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية هندسية مشتركة بين الصندوق والشركة للنقاش وتوضيح المشاريع المطلوب تنفيذها، ضمن استراتيجية وخطط الصندوق واجراء الزيارات الميدانية إلى المواقع المختلفة.

وقد حضر الاجتماع عن شركة (يان.دو.نول) المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط السيد فيليب موربي، والسيد دومينيك بومبارت مدير الإقليمي في أفريقيا، والسيد ستيفان دوالت مدير مشاريع الشركة في ليبيا، وكذلك ممثلو شركة الصرح الأعلى الممثل والشريك للشركة البلجيكية في ليبيا.

قدمت الشركة خلال الاجتماع عرضاً مرئياً مفصلاً عن نشاطاتها وأعمالها وإمكانياتها ومستخدميها والمشاريع الكبرى التي قامت بتنفيذها في أنحاء العالم، مثل إنشاء مطار هونغ كونغ الدولي وجزيرة النخلة في الإمارات والمساهمة في توسيع قناة السويس وقناة بنما وتكوين الجزر الصناعية وبناء السدود واستصلاح الشواطئ والموانئ وتوسيع القنوات البحرية.

وقد أبدى ممثلو الشركة سعادتهم بهذا اللقاء وإعجابهم بما تشهده ليبيا من تنمية وإعمار وتطوير تحت ولاية الحكومة الليبية وتنفيذ وإشراف صندوق تنمية وإعمار ليبيا، وبهذا الشأن قدمت الشركة عرضاً فنيا وهندسيا لصيانة ميناء درنة وزيادة منسوب العمق بالميناء، وقد أبدت استعدادها التام ورغبتها المشاركة في تنفيذ مختلف المشاريع في مجالات خبرتها وتخصصها.