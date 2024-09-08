بلومبيرغ: تقرير الوظائف الأمريكي يؤثر في أسعار النفط العالمية

أظهرتْ بياناتٌ نشرتها وكالة بلومبيرغ للأنباء، تراجع أسعار النفط لأدنى مستوىً سجلته منذ 11 شهراً، وذلك بسبب التقرير الضعيف للوظائف الأميركية والذي بدوره تسبب في زيادة القلق بشأن انخفاض الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط عالميًا.

وبحسبِ بلومبيرغ؛ تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1%، ليستقر عند 67.67 دولارًا للبرميل، محققًا بذلك أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2023. وعلى الرغم من أن بيانات الوظائف الأميركية التي صدرت يوم الجمعة أثارت توقعات بإمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض كبير في أسعار الفائدة، إلا أنها أكدت أيضًا ضعف الطلب على النفط الذي أثر سلبًا على أسعاره لعدة أسابيع.

وفيما يتعلق بتقلص الإمدادات الليبية في السوق العالمية وتأثيرها على الأسعار.. أشار تقرير نشره موقع أويل برايس الأمريكي إلى احتمالية استمرار توقف الإنتاج النفطي في ليبيا لفترة غير قصيرة، حسب توقعاته.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع أويل برايس الأمريكي أن العوامل التي أدت إلى إغلاق الحقول النفطية هذه المرة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تسببت في أزمات مماثلة في الماضي، مضيفًا أن التعقيدات المحيطة بالأزمة الحالية قد تؤدي إلى تأخير حل الصراع بين الأطراف الرئيسية المعنية.

وفي ختام التقرير، ذُكر أن ليبيا شهدت آخر مرة إغلاقاً كاملاً للإنتاج النفطي في عام 2020، واستمرت الأزمة حينها لما يقرب من ثمانية أشهر، مما يثير المخاوف من تكرار السيناريو نفسه الآن.

وتكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.