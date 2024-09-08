بلقاسم حفتر يبرم اتفاقية لتنفيذ طريق دولي بين ليبيا ومصر وتشاد

أبرمَ بلقاسم حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب المصرية، تتعلق بتنفيذ الجزء الليبي من الطريق الدولي الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد.

وذكر الصندوق في بيان نشره عبر منصة فيسبوك أن الطريق سيعزز التواصل بين الدول الثلاث، إذ يبلغ طول المسار داخل الأراضي الليبية نحو 393 كيلومترًا، بدءًا من منطقة العوينات على الحدود مع مصر وصولًا إلى الحدود التشادية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في فترة قريبة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ربط الطريق الدولي بالبحر الأحمر، ليصبح ممرًا تجاريًا رئيسيًا للعبور عبر الصحراء.

كما أضاف الصندوق أن المراحل اللاحقة تتضمن ربط ساحل البحر المتوسط بالدول الأفريقية المجاورة، ما سيجعل هذا الطريق أول ممر تجاري يعبر ليبيا، ويزيد من تدفق الواردات البحرية عبر الموانئ الليبية لتصل إلى الدول الأفريقية غير المطلة على البحر جنوب البلاد.

وفي سياقِ الإعمار والبناء… أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلا كلمتهِ في فعاليات المؤتمر الأول لإعمار الجنوب، أنّ إعمار مدن الجنوب أولوية.

وتعهدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني ضمن كلمته في المؤتمر المنعقد في قصر فزان بمدينة سبها، بتحقيق التنمية والاستقرار في ليبيا.

وحضر المؤتمر الذي افتتحهُ رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر تحت شعار من التهميش إلى الإعمار، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية.

ويهدف المؤتمر لإطلاق سلسلة من المشاريع التنموية لإعادة إعمار المنطقة الجنوبية.