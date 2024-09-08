المفوضية العليا للانتخابات: عدد البطاقات الانتخابية المسلمة  للناخبين 188 ألفا و868 بطاقة

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد البطاقات الانتخابية للناخبين إلى 188 ألفا و868 بطاقة، بنسبة 90%، وذلك استعدادا لإجراء اقتراع البلديات في المرحلة الأولى.

انتهاء الخطوة الأولى

وبحسب بيان المفوضية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم 132 ألفا و368 ناخبا، بنسبة 89% من المسجلين الرجال، بينما بلغ عدد الإناث 56 ألفا و500 ناخبة، أي ما نسبته 92% من إجمالي المسجلات.

وجرى توزيع بطاقة الناخب عبر ثلاث خطوات، الأولى: التوجه إلى مركز الانتخاب لكل ناخب، وعددها 14 ألفا و140 مركز انتخاب، ومعه إثبات هوية (جواز سفر أو كتيب عائلة أو بطاقة شخصية).

أما الخطوة الثانية فهي تقديم إثبات الهوية إلى موظف التحقق منها، وثالثًا: تسليم بطاقة الناخب بعد التوقيع في سجل التسليم.

وأكدت المفوضية أن البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل سيكون لها سبعة أعضاء في المجلس البلدي. أما التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فيملثها تسعة أعضاء، بينما سيمثل 11 عضوا البلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة.

وفي سياق آخر، بحثَ عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) صوفي كيمخدزة؛ آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية.

وناقش اللقاء سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارةأشادتْ الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور مفوضية الانتخابات في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. وتنفيذ الانتخابات.