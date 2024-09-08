اللافي وخوري يناقشان أزمة المصرف المركزي

بحث عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات السياسية في البلاد.

كما ناقشَ الطرفان وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف.

وتطرق الرفان في طرابلس إلى ملف مصرف ليبيا المركزي، عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.

وفي سياقٍ منفصل.. قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، إن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القاضي بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام؛ باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأوضحَ اللافي أنَ جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي، معتبرًا أن أي قرار أحادي ومنفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، حسب تعبيره.

وكان المنفي قد قرّر تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.

وفيما سبق، بحثَا عبد الله اللافي، وموسى الكوني، النائبان بالمجّلس الرئاسي مع رئيس المخابرات التركية، آخر التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

كما تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية، من خلال حوار وطني شامل، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.