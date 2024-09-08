السلطات المغربية تمنع 45 ألف مهاجر غير شرعي من عبور المتوسط

تمكنتْ السلطات المغربية من منع عبور أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى أوروبا منذ مطلع العام الحاليّ.

وبحسبِ ما نشرتهُ وزارة الداخلية المغربية، فقد تمكنت قوات الوزارة من إحباط ما يزيد عن 45 ألف كهاجر غير شرعي حاولوا العبور من المغرب مرورًا بالبحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى أوروبا، وإنقاذ ما يزيد عن عشرة آلاف مهاجر غير شرعي.

كما تمكنتْ وزارة الداخلية المغربية من تفكيك 177 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر.

وفي العالم الماضي استطاعتْ السلطات المغربية منع أكثر من 75 ألف مهاجر من الوصول إلى أوروبا، بحسب بيانات حكومية رسمية.

وفي السياق المحلي، تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.