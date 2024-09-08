السفارة الأمريكية وحلفائها يحثون الأطراف المتنازعة لتسوية أزمة المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

عبر منشور على حساب السفارة الأمريكية بموقع (إكس) حث سفراء كل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الأطراف الليبية على الإسراع في التوصل إلى التنازلات الضرورية لاستعادة نزاهة واستقرار المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.

جهود دولية للتوصل إلى اتفاق الأطراف الليبية

التقى السفراء في مقر مكتب العمل الخارجي الخاص بليبيا في سفارة الولايات المتحدة بتونس، اليوم الأحد، الاجتماع ضم كلًا من المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، والسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على منصة «إكس» إن الدبلوماسيين الأربعة عقدوا جلسة مشاورات في تونس أعربوا في ختامها عن دعم مجموعة «P3» التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) الكامل للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة.

وشجع السفراء جميع الأطراف على العمل للتوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط، لصالح جميع المواطنين في كافة أنحاء ليبيا، ,أكد السفراء على ضرورة تجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلا من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع، وفقا للبيان بموقع إكس للسفارة الأمريكية.

وتستعد لأطراف المتنازعة لاستئناف محادثاتهم غدًا بوساطة بعثة الأمم المتحدة لمواصلة النقاش بشأن تسوية الأزمة القائمة حول مصرف ليبيا المركزي.