السايح يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستجدات العملية الانتخابية

بحثَ عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) صوفي كيمخدزة؛ آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية.

وتركزت المباحثات المنعقد في طرابلس على مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

بدورها أشادتْ الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور مفوضية الانتخابات في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وفي الأثناء… أعلنت مفوضية الانتخابات أن إجمالي عدد البطاقات الانتخابية التي تم تسليمها بلغ 188.868 بطاقة، مما يمثل نسبة استلام تصل إلى 90٪ من إجمالي المسجلين.

وفقاً لبيانات المفوضية، بلغ عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية 132.368 ناخبًا، ما يعادل نسبة 89٪ من المسجلين.

أما على صعيد الناخبات، فقد استلمت 56.500 ناخبة بطاقاتهن، مما يمثل نسبة 92٪ من إجمالي المسجلات في سجل الناخبين.

إلى ذلك… ناقشتْ وحدة دعم المرأة، التابعة لمفوضية الانتخابات، مقترحات تعزيز مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومنسقة الوحدة نجوى برزويل، ومستشارة ببعثة الأمم المتحدة سالينا جوشي.

وتضمن الاجتماع التركيز على مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، والاطلاع على آخر التطورات التي شهدها المشروع منذ انطلاقه، بما في ذلك التدريبات المتقدمة وإضافة أجيال جديدة من المشاركات.

كما أبرزت الوحدة النجاحات التي حققتها السفيرات في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأهمية دمج المشاركات في مشروع رائدات لإضفاء طاقات شبابية جديدة يمكن توجيهها نحو زيادة الوعي بين الشابات للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.