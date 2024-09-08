شهدتٌ أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تقلبات طفيفة مقارنة بالجلسات السابقة، إذ انخفض سعر صرف الدولار إلى 7.20 دينار مقارنة بـ7.19 دينار في الجلسة السابقة، وسجل اليورو تراجعًا طفيفًا إذ بلغ 7.83 دينار مقارنة بـ7.84 دينار سابقًا، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 9.20 دينار دون تغيير.

من جهتهِ استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 422 دينار بعد أن كان 423 دينار.

وفيما يخص الحوالات الخارجية، انخفضت أسعار حوالات تركيا إلى 7.25 دينار مقابل 7.26 دينار في السابق، كما تراجعت حوالات دبي إلى 7.26 دينار بعد أن كانت 7.28 دينار.

أما بالنسبة لسعر الليرة التركية، فقد بقي ثابتًا عند 0.20 دينار، واستمر الدينار التونسي عند 2.37 دينار دون تغيير.

هذه التحركات الطفيفة في الأسعار تشير إلى حالة من التذبذب المستمر في السوق، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، ولاسيما أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياق التحذيرات من استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على قيمة العملة المحلية… حثت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أهمية تشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما حذرت الخارجية الفرنسية في بيانٍ من المخاطر التي قد تواجه ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.

بدوره أعربَ وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية عن قلقه المتزايد إزاء الأزمة التي يواجهها المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية لدى المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح الوزير البريطاني في بيان بالخصوص، أن التطورات الأخيرة تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والبنوك الدولية.