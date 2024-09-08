الدبيبة يبحث مع “روزماري ديكارلو” سبل الدفع بالعملية السياسية

أخبار ليبيا 24

استقبل عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، في مكتبه ظهر اليوم، ” روزماري ديكارلو “، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

مناقشة مستجدات العملية السياسية

وبحث الطرفان التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، وأهمية الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين نزيهة وعادلة، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الاستقرار في البلاد.

وبحسب بيان الحكومة، أطلع الدبيبة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، على الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن إطار حملة عاصمة السلام، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، بما في ذلك تعزيز الأمن والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأعرب الطرفان خلال اللقاء، عن أهمية دعم جهود البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، وتسهيل عملية الانتقال السياسي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية.

وحضر الاجتماع وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري.

وفي سياق آخر منفصل، تعمل حكومة الوحدة منتهية الولاية للتحضير لمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، اجتماعها الثالث، في ديوان مجلس الوزراء، بحضور اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة المناشط المقترحة بالمنتدى واعتمادها، وسترتكز أعمال المنتدى الليبي الإيطالي في هذه الدورة على مجالات إنتاج زيت الزيتون والصيد البحري والتعدين والصناعات النفطية المتوسطة والتدريب الفني والبحث العلمي.