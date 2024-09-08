التوقيع على اتفاقية «الاعتراف المتبادل» بين ليبيا وتونس لتسهيل انسياب المنتجات بين البلدين

أخبار ليبيا 24

بعد اجتماعات امتدت لعدة أيام بالعاصمة التونسية، جرى التوقيع على الإصدار السابع من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة بين تونس وليبيا.

تسهيل انسياب المنتجات بين البلدين

وبحسب مسؤول بالمعهد التونسي للمواصفات والملكية الصناعية أن الاتفاقية التي جرى توقيعها مع الجانب الليبي، تضم 10 منتجات، منها (النسيج والصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية) وتسهيل انسيابها بين البلدين.

ووفقا لبيان صادر عن المعهد التونسي، أكد علي بن زيتون المدير العام للمركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية عن نجاح اجتماع فريق العمل التونسي الليبي الذي عقِد ما بين 2 و6 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أهميته في المحافظة على التنسيق بين الجانبين وتقريب وجهات النظر من أجل تذليل العقبات بما سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأكدت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أحلام الباجي أهمية الإصدار السابع لما له من مزايا على اقتصاد البلدين، باعتباره أهم آلية في مجال التبادل التجاري بين تونس وليبيا حيث شمل جميع القطاعات الصناعية والفلاحية والغذائية والحيوانية.

و تم خلال الأسبوع تقديم عدة مقترحات منها تعديل الجداول الاسترشادية في جميع القطاعات وتحديد المدة الزمنية لذلك بهدف تسهيل تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل وانسياب السلع دون عوائق وتكثيف الاجتماعات الفنية التونسية الليبية بهدف إيجاد الحلول ودراسة المواضيع الحينية والإشكاليات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين وهي مقترحات تونسية، إلى جانب الدعوة لمراجعة الإصدار السادس من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة .

كما ناقش ممثلا البلدين التعديلات المقترحة من الجانب الليبي مع اقتراح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ممثلة في مديرها العام محمد الرابحي تعديل نموذج شهادة المطابقة وتوحيدها مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، ووضع المواصفات الليبية على ذمة العموم والشيء نفسه بالنسبة للمواصفات التونسية والاتفاق على تنظيم جلسات عمل مشتركة تضم الإطارات الفنية المعنية بالمراقبة والتحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية من الجانبين، بعد حل عدة إشكالات مع تنظيم زيارة ميدانية للمخابر الليبية المعنية بإجراء التحاليل للمنتجات الغذائية في إطار المراقبة عند التصدير نحو البلاد التونسية في إطار الاستفادة وتبادل الخبرات.