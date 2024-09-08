الاستعداد لعقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في طرابلس

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عقدت اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، اجتماعها الثالث، في ديوان مجلس الوزراء، بحضور اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة المناشط المقترحة بالمنتدى واعتمادها.

اعتماد أجنحة المعرض

وبحسب بيان حكومة الوحدة منتهية الولاية، عرضت اللجنة الفنية الصالونات الاقتصادية المقترحة طيلة أيام المنتدى والجهات الليبية الإيطالية المشاركة، وجرى اعتمادها، كما استعرضت المناشط الثقافية المقترحة من الجانب الإيطالي والتجهيزات المطلوبة لتنفيذها، وجرى التنسيق بين الهيئة العامة للمعارض ووزارة الثقافة والسفارة الإيطالية لترتيب التحضيرات اللازمة.

كما اعتُمدت أجنحة المعرض المقترحة في الجانبين الليبي والإيطالي للقطاعين الخاص والعام بالبلدين.

أعمال المنتدى

وسترتكز أعمال المنتدى الليبي الإيطالي في هذه الدورة على مجالات إنتاج زيت الزيتون والصيد البحري والتعدين والصناعات النفطية المتوسطة والتدريب الفني والبحث العلمي.

كما اعتُمد 29 أكتوبر موعداً رسمياً لانطلاق أعمال المنتدى في العاصمة طرابلس، وفقا للبيان.

قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

وعلى جانب آخر، من المقرر أن تستضيف العاصمة الإيطالية (روما) النسخة الثانية من (قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد) يوم 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة العديد من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع الخاص الرائدة من البلدين.

وأفادت وكالة «نوفا» الإيطالية بأن القمة ستناقش آفاق التنقيب والتطوير، مع تحديد دور ليبيا في مشهد الطاقة العالمي، واستكشاف إمكانات الشراكة والاستثمار في قطاعات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والتعاون مع أوروبا.

وستعود القم إلى طرابلس العام 2025 في نسختها الثالثة، لتجمع المستثمرين العالميين ومطوري المشاريع والممولين مع أصحاب المصلحة المحليين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الليبي.

وتهدف القمة إلى جذب الاستثمارات الدولية في قطاعي النفط والغاز، ومشاريع الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، ولتكون بمنزلة منصة لبحث سبل تطوير الشراكات الجديدة، وتحسين البنية التحتية للطاقة في ليبيا.