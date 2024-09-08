الأرصاد: درجات حرارة مرتفعة على الشمال الغربي

توقعَ مركز الأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي، مع توقع تراجعها بدءًا من يوم الغد، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

بحسب الأرصاد من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب، مع توقع تكاثر السحب يوم الغد واحتمالية سقوط أمطار متفرقة، بعضها قد يكون غزيرًا ومصحوبًا بخلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، في حين ستتراوح درجات الحرارة بين 34-40 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيًا، ومن المتوقع أن تنخفض تدريجيًا اعتبارًا من مساء الغد.

من المتوقع أن تكون حااك السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا فوق مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 32-36 درجة مئوية.

توقعت الأرصاد أن تكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا فوق مناطق غات وما جاورها وهون، خاصة يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين ستتراوح درجات الحرارة ما بين 38-40 درجة مئوية.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 38-40 درجة مئوية، بحسب الأرصاد