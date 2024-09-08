إخلاء المناطق الواقعة بمجرى وادي العين بالقبة بسبب السيول

أخبار ليبيا 24

تشهد عدد من المدن الليبية تقلبات جوية، وأمطار غزيرة تسببت في جريان السيول، وقال الناشط المدني ببلدية القبة آدم عبد الباسط إن الإخلاء ليس لكافة سكان البلدية، ولكن للسكان القاطنين بمجرى وادي العين فقط.

استقرار الأحوال الجوية بالقبة

وأوضح عبد الباسط في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن هناك مخاوف بسبب غرق وانغمار منطقة مجرى الوادي بسبب العوائق، خصوصاً السكان المستأجرين مقابل محطة وقود بوجميلة، وقرب نيابة القبة (الشيشان)، ومجرى الوادي الممتد من نادي العين إلى جامعة القبة.

وأضاف عبد الباسط، أن الوضع مستقر حالياً والطقس معتدل بالقبة، مشيراً إلى أن تم تجهيز مدرسة كمقر إيواء مؤقت، وتم تقديم مساعدات من قبل الهلال الأحمر الليبي، للبلدية ولجنة الأزمة.

الاستعداد التام لمجابهة التغيرات الجوية

وفي بيان للمجلس البلدي القبة أوضح فيه، قرار إخلاء منازل في المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية لا يشمل جميع المنازل، بل يجرى الإخلاء في مواقع محددة.

وأوضحت البلدية، أن القرار لا يشمل جميع السكان القاطنين في المدينة، بل الذين تقع منازلهم في مجرى الوادي من نادي العين إلى فرع جامعة القبة، وأيضا تلك التي بجوار مبنى النيابة ومقابل محطة بوجميلة للوقود.

وعملت بلدية القبة على تنظيف مجرى الوادي احسبا لهطول الأمطار الغزيرة على المدينة.

وفي هكذا أحوال جوية، يتعين على كافة أجهزة الدولة التواصل والاستعداد لمجابهة أي مخاطر قد تطرأ، وفي درنة تخوف الأهالي من سوء الأحوال الجوية، خصوصا مع قرب سنوية عاصفة دانيال التي أدت لدمار نصف المدينة، إلا أنه الأحوال الجوية مطمئنة ومستقرة ولا يوجد داعٍ للقلق بحسب المختصين.