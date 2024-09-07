مفوضية الانتخابات: 83٪ من الناخبين استلموا بطاقاتهم الانتخابية

بلغَ إجمالي عدد البطاقات الانتخابية التي جرى تسليمها حتى الآن 174.788 بطاقة، ما يمثل 83٪ من مجموع الناخبين المسجلين، بحسبِ ما أعلنتهُ مفوضية الانتخابات.

ووفقًا لإحصائية المفوضية، فإن 121.849 ناخبًا من الذكور قد استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وهو ما يشكل 82٪ من عدد الذكور المسجلين.

أما بالنسبة للإناث، فقد استلمت 52.939 ناخبة بطاقاتها، أي ما نسبته 86٪ من الناخبات المسجلات.

وأكدت المفوضية أنّ آخر موعد لاستلام بطاقات الناخب هو اليوم السبت، 7 سبتمبر 2024، داعية المواطنين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن إلى الإسراع في ذلك لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية المقبلة.

ناقشتْ وحدة دعم المرأة، التابعة لمفوضية الانتخابات، مقترحات تعزيز مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومنسقة الوحدة نجوى برزويل، ومستشارة ببعثة الأمم المتحدة سالينا جوشي.

وتضمن الاجتماع التركيز على مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، والاطلاع على آخر التطورات التي شهدها المشروع منذ انطلاقه، بما في ذلك التدريبات المتقدمة وإضافة أجيال جديدة من المشاركات.

كما أبرزت الوحدة النجاحات التي حققتها السفيرات في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأهمية دمج المشاركات في مشروع رائدات لإضفاء طاقات شبابية جديدة يمكن توجيهها نحو زيادة الوعي بين الشابات للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع مناقشات حول مهام السفيرات، وآليات العمل تحت إطار وحدة دعم المرأة، بالإضافة إلى استراتيجيات التنسيق والتواصل بين شركاء العملية الانتخابية لضمان نجاح حملات التوعية التي تنظمها السفيرات