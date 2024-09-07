مصر والمغرب وساحل العاج يفوزون في تصفيات أمم أفريقيا 2025

مصر تتصدر المجموعة الثالثة بعد فوزها الساحق على كاب فيردي

منتخب المغرب يكتسح الجابون برباعية ويتصدر مجموعته في تصفيات الكان

ساحل العاج يتجاوز زامبيا بهدفين ويعزز فرصه في التأهل

ليبيريا يخطف التعادل من توجو في الدقائق الأخيرة

الفراعنة يسحقون الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة ويعززون آمالهم في تصفيات أمم أفريقيا 2025

استهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بتحقيق فوز مريح على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي. قدم الفراعنة أداءً قوياً ومتماسكاً، ليحصدوا أول ثلاث نقاط لهم في المجموعة الثالثة، مما يعزز من آمالهم في التأهل المبكر للبطولة المقرر إقامتها في المغرب.

جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من الجانب المصري، حيث لم يتأخر لاعبوه في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء. وضغط الفراعنة مبكراً على الدفاعات الرأس أخضرية، وهددوا مرماهم بعدة هجمات خطيرة كان أبرزها تسديدة مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة التي مرت بجوار القائم. واستمر الفريق المصري في الضغط وسط جدل حول قرارات الحكم الذي لم يحتسب ركلة جزاء لصالح مصر في الدقيقة 21 إثر لمسة يد واضحة من مدافع الرأس الأخضر.

وبعد سلسلة من المحاولات الضائعة، افتتح رامي ربيعة التسجيل لمصر في الدقيقة 23، بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو، ليضعها برأسه بقوة في الشباك. لم يتوقف هجوم الفراعنة عند هذا الحد، بل استمروا في البحث عن أهداف إضافية لتعزيز تقدمهم. وقبيل نهاية الشوط الأول، نجح عمر مرموش في مضاعفة النتيجة بعد تلقيه تمريرة رائعة من مصطفى محمد، ليسجل هدفاً ثانياً قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أظهر المنتخب المصري نضجاً تكتيكياً كبيراً، حيث هبطوا من نسق اللعب للحفاظ على طاقاتهم والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. ورغم ذلك، لم يخلُ الشوط من الإثارة، حيث تعرض مصطفى محمد لإصابة اضطرته للخروج من الملعب في الدقيقة 49، ليحل محله المخضرم محمد النني. وعلى الرغم من بعض المحاولات من جانب الرأس الأخضر لتقليص الفارق، إلا أن الدفاع المصري بقيادة أحمد سيد زيزو والحارس محمد الشناوي كان بالمرصاد.

في الدقيقة 70، جاءت اللحظة التي أنهت آمال الرأس الأخضر في العودة، عندما سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لمصر بعد متابعة رائعة لتسديدة مصطفى فتحي التي تصدى لها الحارس. ومع هذا الهدف، ضمن الفراعنة النقاط الثلاث في بداية مشوارهم نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

شهدت المباراة أيضاً إصابة رامي ربيعة، مما زاد من التحديات التي واجهها المنتخب المصري، ولكنهم أظهروا تماسكا وانضباطا دفاعيا كبيرا حتى النهاية. ومع نهاية المباراة، تصدر الفراعنة المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 3 نقاط، بينما بقي منتخب الرأس الأخضر في قاع الترتيب بدون نقاط.

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على كاب فيردي 3-0، بينما تألق المغرب برباعية ضد الجابون. كما فازت ساحل العاج على زامبيا 2-0، وتعادلت ليبيريا مع توجو 1-1.

المغرب يتألق برباعية ضد الجابون ويستهل مشواره في التصفيات بقوة

في لقاء آخر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، حقق المنتخب المغربي فوزاً كبيراً على ضيفه الجابوني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار. بدأ المغرب اللقاء بقوة، وسجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق العشر الأولى، أحرزهما نجم الفريق حكيم زياش. ورغم محاولة الجابون للعودة في المباراة بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق أوباميانج من ركلة جزاء أخرى، إلا أن المغرب لم يتراجع وأكد تفوقه بإضافة هدفين آخرين عبر إبراهيم دياز وأيوب الكعبي.

هذا الفوز الكبير منح المغرب أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن أفريقيا الوسطى، التي فازت بدورها على ليسوتو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ومن المقرر أن يستمر المنتخب المغربي في المنافسة، رغم أنه ضمن التأهل كونه البلد المستضيف للبطولة، إلا أنه يسعى لتقديم مستويات قوية والتحضير الجيد قبل انطلاق النهائيات.

ساحل العاج يهزم زامبيا بثنائية نظيفة ويواصل مسيرته نحو التأهل

وفي إطار منافسات المجموعة السابعة، تمكن منتخب ساحل العاج من تحقيق فوز ثمين على ضيفه زامبيا بهدفين دون رد. جاءت المباراة قوية ومثيرة، حيث سيطر المنتخب العاجي على مجريات اللعب منذ البداية، وسجل هدفيه في الشوط الثاني. بهذا الانتصار، قطع منتخب ساحل العاج خطوة كبيرة نحو التأهل، ويأمل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.

ليبيريا تخطف التعادل من توجو في الوقت القاتل

وفي المجموعة الخامسة، نجح منتخب ليبيريا في خطف تعادل ثمين من مضيفه منتخب توجو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت بينهما اليوم. تقدم منتخب توجو في الدقيقة 78 عن طريق أهويكي دينكاي، ولكن ليبيريا عادلت النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بفضل هدف ويليام جيبسون. هذا التعادل منح كل فريق نقطة واحدة، مع بقاء الفرصة متاحة لكليهما للتنافس على بطاقات التأهل في المباريات المقبلة.