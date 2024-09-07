صحيفة بريطانية: البنوك الدولية ترفض التعامل مع المصرف المركزي الجديد

ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن البنوك في الخارج، بناء على نصيحة الخزانة الأمريكية، ترفض التعاون مع البنك المركزي الليبي حتى يتم تحديد الجهة التي ستديره بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى خروج ليبيا من النظام المالي العالمي، مما سيصعب عليها تأمين السلع الأساسية، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وأضافت الصحيفة أن موظفي القطاع العام وعناصر بعض التشكيلات المسلحة تلقوا رواتبهم عن شهر أغسطس، لكنهم غير واثقين من الحصول على رواتبهم في الأشهر المقبلة، مما يزيد من القلق حول الوضع المالي في البلاد.

من جهتهِ فنّدَ مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكدا أنّ هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، موضحًا أنَ هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.

كما أكد المصرف المركزي استمرار التواصل الذي وصفهُ بالوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية.

مشيرًا في بيانٍ عبر منصته الرسمية إلى أن إداراته تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل، حسب بيانه.

أما عن الدينار الليبي، فقد أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيُكثف جهوده لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.

وأضاف المركزي في ذات البيان أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.