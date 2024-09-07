روسيا: انتعاش صادرات النفط الخام من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا

احققتْ صادرات النفط الخام من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا ارتفاعًا ملحوظًا منذ بدء سبتمبر الحالي.

ووفقًا لبيانات روسيا: سجلت الإمدادات اليومية إلى سلوفاكيا زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 18300 طن خلال الأيام الأربعة الأولى من سبتمبر، في حين انتعشتْ الإمدادات اليومية إلى المجر إلى 9300 طن مقارنة بـ 5500 طن في أغسطس.

وبحسبِ بيانات روسيا، جاء هذا الانتعاش بعد أن حلت شركة تاتنفت وغيرها من المنتجين الروس محل إمدادات لوك أويل، التي توقفت بعد فرض كييف قيوداً صارمة عليها بسبب التدخل العسكري الروسي، مما أدى فعلياً إلى منع لوك أويل من استخدام الأراضي الأوكرانية لنقل النفط منذ بداية الصيف.

وفيما سبق… أكد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي أنّ بلادهُ تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز العالمية، على الرغم من العقوبات والعوائق التي تواجهها.

وبيّن بوتين أن بلاده تبحث عن مسارات جديدة لتصدير الغاز، مع احتمالية توجيه المزيد من صادراتها إلى تركيا بدلاً من أوروبا.

وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي لن يكون قادرًا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا تسعى للحفاظ على عقود توريد الغاز مع أوروبا.

كما لفت إلى أنه إذا توقفت أوكرانيا عن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، فلن تستطيع روسيا إجبارها على الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط.

صرّحتْ وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا تعد لهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرةً إلى أن كييف تخطط لتحميل موسكو المسؤولية عن ما وصفتهُ بالاستفزاز.