تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

شهدتْ أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تغيرات ملحوظة مقارنة بالبيانات السابقة، إذ سجل الدولار أمام نظيره الدينار تراجعًت ملحوظًا.

وسجل الدولار انخفاضًا طفيفًا، إذ بلغ 7.19 دينار مقارنة بـ 7.29 دينار في البيانات السابقة، كما تراجع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 423 دينار مقابل 427 دينار في الأسعار القديمة.

أما اليورو فقد شهد انخفاضًا طفيفًا، إذ بلغ سعره 7.84 دينار بعدما كان 7.88 دينار، في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 9.20 دينار، مقارنة بـ 8.75 دينار في البيانات السابقة.

واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار دون تغيير عن الأسعار القديمة، أما الدينار التونسي، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 2.37 دينار مقارنة بـ 2.15 دينار سابقًا.

وفيما يتعلق بالحوالات، لم ترد في البيانات الجديدة أرقام تتعلق بحوالات تركيا ودبي، حيث كانت سابقًا 7.35 و7.34 دينار على التوالي.

لاشك بأن أزمة المصرف المركزي عمّقت من خسارى الدينار لقيمته في السوق الموازية أمام العملات الأجنبية الأخرى، فضلاً عن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في ظل عدم كفاية العرض من الدينار لتلبية هذا الطلب، كان له تأثير كبير.

علاوة على ذلك، تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ساهم في ضعف قيمة الدينار، في ظل العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، بحسبِ محللين اقتصاديين.