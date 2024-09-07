بلدية مرزق «المصالحة خطوة مهمة نحو إحلال السلام»

أعربتْ بلدية مرزق عن تقديرها لاتفاق المصالحة، واعتبرته خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتعزيز الاستقرار بعد سنوات من النزاع.

وقالت البلدية في بيانٍ بالخصوص: «لقد عانت مدينة مرزق تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ تسببت النزاعات في تفكيك النسيج الاجتماعي وتعطيل مسيرة التنمية. ومع ذلك، فإن توقيع ميثاق الشرف اليوم يعد تجسيدا لإرادة جميع مكونات المدينة في بناء مستقبل أفضل قائم على الحوار والتفاهم، إن هذا الميثاق يجسد الالتزام بالعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف» بحسب نص البيان.

كما أشادتْ بلدية مرزق بالتعاون البناء الذي أبدته جميع الأطراف المعنية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدةً على أن هذه الخطوة تعتبر بداية جديدة نحو تعزيز اللحمة الوطنية وإعادة بناء المدينة نؤمن بأن العمل سوياً على تحقيق مصالح المدينة العليا هو الطريق الوحيد نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

كما دعتْ البلدية جميع أبناء مرزق إلى الالتفاف حول هذا الميثاق والعمل على تنفيذه، داعيةً الجهات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التنمية والتطوير التي نص عليها. إن مستقبل

وكان رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قد عن نجاح التوقيع على الاتفاق النهائي والشامل بين أهالي مرزق ومكون التبو، واصفًا هذا الإنجاز بأنه نقطة تحول في مسار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والتنمية في جنوب ليبيا.

كما أكد حماد في تدوينة عبر منصة «X» على أنّ الاتفاق يعبر عن روح الوحدة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب الليبي.