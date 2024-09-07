اللافي: قرار المنفي بتشكيل المفوضية الوطنية للاستعلام باطل

قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، إن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القاضي بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام؛ باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأوضحَ اللافي أنَ جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي، معتبرًا أن أي قرار أحادي ومنفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، حسب تعبيره.

وكان المنفي قد قرّر تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.

وفيما سبق، بحثَا عبد الله اللافي، وموسى الكوني، النائبان بالمجّلس الرئاسي مع رئيس المخابرات التركية، آخر التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

كما تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية، من خلال حوار وطني شامل، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما أكد اللافي والكوني على أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًان على أن المرحلة الحالية، تتطلب تكاتف جميع الليبيين، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة.

وفيما سبق بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج في طرابلس، آخر المستجدات في العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لدفع عملية السلام والاستقرار إلى الأمام.